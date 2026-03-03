Местные жители и коммунальные службы постепенно готовятся к завершению отопительного сезона в Запорожье.

Завершение отопительного сезона в Запорожье в 2026 году состоится в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления услуг по теплоснабжению, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 №830, сообщает Politeka.

Документ не определяет конкретную дату, поэтому завершение отопительного сезона в Запорожье происходит тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8°C.

Такой подход позволяет котельным и теплосетям постепенно перейти в летний режим без резких колебаний в квартирах, школах и больницах, обеспечивая комфорт в социальных учреждениях и жилых домах.

Специалисты объясняют, что с ростом температуры теплосети начинают сбавлять подачу горячей воды. В районах с альтернативными системами отопления батареи могут отключаться несколько раньше, чтобы экономно использовать энергоресурсы.

Жителям советуют проверять температуру в комнатах, следить за состоянием батарей и вентиляционных решеток, поддерживать влажность в помещениях и регулярно проветривать жилые комнаты.

Кроме того, следует контролировать показатели счетчиков и своевременно передавать их в теплосеть во избежание недоразумений с начислением оплаты за тепло.

В прошлом году завершение отопительного сезона в Запорожье не состоялось одномоментно. Батареи работали еще несколько дней в минимальном режиме, а температура в помещениях оставалась на уровне 18 ° C в центральных комнатах и ​​22 ° C в угловых.

При нарушениях температурного режима жители могли обращаться на горячую линию «15-80», где проблемы оперативно решали.

