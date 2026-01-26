Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве теперь доступны в нескольких районах столицы, так что рассказываем об этом подробнее.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляют людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве организует благотворительная организация «Еда жизни». Об этом говорится на их официальной Facebook-странице.

Организация уже много лет системно обеспечивает питанием нуждающихся в помощи независимо от социального статуса.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве раздают в виде горячих обедов, приготовленных по высоким стандартам чистоты и качества.

Основу рациона составляет питательная вегетарианская или веганская еда, приготовленная с соблюдением всех правил безопасности. Волонтеры организации работают в разных районах столицы и обеспечивают помощь всем желающим.

В частности, поддержка пригодится для тех, кто пострадал от войны или сложных жизненных обстоятельств. Проект активно работает при поддержке международных и локальных организаций и пропагандирует устойчивое развитие и ненасильственный образ жизни через здоровое растительное питание.

Чтобы помощь дошла до как можно большего количества людей, волонтеры организуют раздачу на открытых точках в разных районах.

Обеды раздаются три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Расписание точек и время: в 13.30 по адресу ул. Мечты, парк "Радуга", в 14:00 по адресу ул. Новомостицкая, 2-Г и в 15:30 по адресу ул. Нижний Вал, 23

На данных точках можно получить не только горячее и вкусное блюдо, но и теплые напитки. Поэтому организаторы призывают угощаться всех тех, кто действительно нуждается в помощи.

