В разных населенных пунктах вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 марта.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 марта вводятся в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Информацию подтвердили несколько местных общин на официальных страницах Facebook.

Согласно сообщениям энергетиков, плановые работы подразумевают обслуживание и модернизацию инфраструктуры, что позволяет повысить надежность сетей и минимизировать риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 марта.

Энергетики отмечают, что такие плановые работы необходимы для модернизации и обслуживания электросетей, что поможет повысить надежность электроснабжения в будущем. Жителям в области рекомендуют учесть графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 марта при планировании своих дел.

Так, 10 марта 2026 с 09:00 до 18:00 электроэнергии не будет в селе Оболоння. Отключение коснется домов, расположенных на улицах: Володымыра Вынныченка, Володымыра Ивасюка, Знесиння, Ивана Франка, Кобрынськои, Лыповець, Мартовыча, Мыхайла Грушевського, Молодижний, Одыныця, Прымиський, Сичовых Стрильцив, Сонячний, Степовий, Усторонь та Шкильний.

11 марта 2026 года с 08:00 до 19:00 плановые обесточения будут введены в селе Пидгайчыкы. Свет будет отсутствовать на улицах Гора и Леси Украинки.

Кроме того, 11 марта с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят в селе Старый Лысець. Ограничения будут действовать на улицах Садовий, Тараса Шевченка та Цвынтарний.

