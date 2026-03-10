Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дає змогу регулярно отримувати поживні страви, заощаджувати кошти та підтримувати соціальні контакти.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві у 2026 році надається через безкоштовні гарячі обіди та напої, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на людей поважного віку, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які опинилися у складних обставинах через війну або фінансові труднощі.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм і вимог безпеки. Меню містить вегетаріанські та веганські позиції, що забезпечують поживність і відповідають потребам старших відвідувачів.

Видача відбувається тричі на тиждень — у понеділок, середу та п’ятницю. Основні локації: парк «Веселка» на вулиці Мрії о 13:30, Новомостицька, 2-Г о 14:00 та Нижній Вал, 23 о 15:30. Отримати харчування можуть мешканці столиці й переселенці з постраждалих регіонів.

Організатори просять повідомляти знайомих і сусідів про можливість скористатися підтримкою, щоб охопити більше людей. Добровольці також спілкуються з відвідувачами та надають поради щодо побутових питань і здорового способу життя.

Завдяки такій роботі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дає змогу регулярно отримувати поживні страви, заощаджувати кошти та підтримувати соціальні контакти у непростий період.

Ознайомитися з графіком пунктів можна заздалегідь, щоб уникнути скупчень і забезпечити безпечну видачу. Кожен охочий має можливість звернутися до організаторів та отримувати підтримку на постійній основі.

Проєкт продовжує роботу на постійній основі та залишається відкритим для нових отримувачів.

