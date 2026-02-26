Новая система оплаты за проезд в Виннице введена с целью упростить расчеты для пассажиров и обеспечить комфортное взаимодействие с общественным транспортом, сообщает Politeka.
В Винницкой транспортной компании объяснили, что новые QR-коды поделены на две категории: желтые – для клиентов ПриватБанка и розовые – для пользователей monobank.
При этом новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает, что рассчитаться за билет можно картой любого банка. QR-коды нового образца постепенно размещают по всему общественному транспорту города.
Используя новую систему оплаты за проезд в Виннице, пассажиры могут совершить покупку билета несколькими способами: через Приват24 или monobank, а также через камеру смартфона.
В случае с Приват24 нужно выбрать количество билетов, карту и нажать «Купить», после чего электронный билет хранится в приложении.
Если речь идет о monobank, пассажиру достаточно подтвердить покупку через приложение или браузер, после чего билет мгновенно открывается на экране со всеми данными и QR-кодом для проверки.
Важно, что таймер действия электронного билета составляет 60 минут, а в документе указан бортовой номер транспорта. Если страница билета случайно закрылась, ее можно восстановить из истории браузера.
Представители транспортной компании отмечают, что такие нововведения делают поездки более быстрыми и удобными. Специалисты компании отмечают, что эта технология призвана повысить комфорт пассажиров и оптимизировать процесс расчетов в транспорте города.
