Прогноз погоди в Запоріжжі на березень свідчить про поступове відступання зимових холодів, передає Politeka.

Перші весняні дні будуть мінливими, з перепадами температур і нетривалими опадами.

Перша декада (01–10 березня)

Початок місяця порадує денними температурами від 8 до 12°, але ближче до 9–10 числа повітря охолодиться до 2–5° вдень. Ночі залишаються холодними, від невеликих плюсів до -4° у найпрохолодніші ночі. Опади очікуються 4, 5 та 8 березня, переважно у вигляді коротких дощів. Більшість днів буде із проясненнями, сонце час від часу визиратиме з-за хмар.

Друга декада (11–20 березня)

Середина місяця принесе стабільне потепління. Денна температура триматиметься в межах 6–10°, а ближче до 20 числа повітря прогріється до 13°. Ночі ще прохолодні, інколи -2°, але холод відступає. Дощові дні передбачаються 15–16 та 18–19 числа, однак вони будуть нетривалими. Сонячних днів приблизно вдвічі більше, ніж похмурих.

Третя декада (21–31 березня)

Останні дні місяця принесуть майже квітневу погоду. Денна температура стабільно тримається в межах 13–18°, інколи до 18°. Нічні значення підвищуються до 10–11°. Опадів не передбачається, небо переважно ясне або з легкими хмарами. У ці дні буде сухо та комфортно для прогулянок.

Загалом, прогноз погоди в Запоріжжі на березень показує поступове відновлення тепла та збільшення сонячних днів, що дозволяє очікувати перших весняних ознак і сприятливих умов для активного відпочинку на відкритому повітрі.

Місцеві синоптики радять планувати прогулянки та виїзди на природу саме у другій половині місяця, коли погода буде найбільш стабільною та теплою.

