Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света в Винницкой области, они продлятся 27 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Дополнительные графики отключений на 27 февраля уже обнародованы, поэтому жителям советуют заранее ознакомиться с перечнем адресов и учесть возможные ограничения при планировании своих дел на этот день.

С 10:00 до 16:00 в селе Сывакивцы будет проводиться плановое отключение электроэнергии, касающейся домов на следующих улицах:

Квитнева: 27, 30

Озерна: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 10, 17

Центральна: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 31, 32А, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48/124, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65Г, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124

переулок Вербный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17

С 10:00 до 16:00 частично отключат свет в Погребищинском районе, но только в отдельных населенных пунктах и ​​по конкретным адресам:

Мончын улицы:

Весела: 40, 43, 47А, 48А, 60Б, 80Б, 245, 279, 281, 282, 283, 283А, 284, 285, 286, 287, 289, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 390А

Зелена: 40Б, 286, 930А

Кумчака: 123, 124, 135, 137, 139А, 304, 305, 305А, 306, 307, 308, 309, 310, 310А, 313, 315, 317, 318, 319, 321, 321А, 321Б, 323, 324, 326

Польова: 32, 58, 68А, 73А, 75А, 77, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 347А, 348, 348А, 350, 352, 353, 356, 356А

Травнева: 21, 23А, 114А, 115А, 116А, 121, 227, 246, 247, 248А, 248Б, 252, 255, 257, 260, 260А, 263, 263А, 263Б, 264, 266, 268, 268А, 269, 271, 271А, 272, 273

Тракторна: 51

Сопын:

улица Центральна: 38

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

