Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в межах Харківської області на пʼятницю, 27 лютого 2026 року.

У звʼязку з роботами в електромережах в Харківській області для деяких населених пунктів 27 лютого 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними обленерго, додаткові графіки відключення світла, повʼязані з проведенням термінових ремонтних робіт в електромережах, 27 лютого будуть застосовувати в межах Мерефʼянської міської територіальної громади. З 9:00 до 17:00 без електроенергії там залищаться мешканці трьох населених пунктів: селища Утківка, а також сіл Верхня Озеряна та Нижня Озеряна.

Також енергетики попереджають про спеціальні графіки відключення світла на 27 лютого на території Люботинської міської громади в Харківській області, повідомляє Politeka.

У Люботинській громади планові знеструмлення в пʼятницю відбуватимуться приблизно з 9 до 16 години в селищі Манченки за адресою вул. Мерчанська, 18, а також у селі Санжари для таких будинків:

вул. Спортивна, 4, 6, 16, 16А, 22, 24, 26, 26А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;

Зернова, 1В, 3 12, 13, 15, 18;

Кільцева, 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-6, 8-14, 15А, 16-18, 18/20, 19, 21, 22, 24-28, 30, 32-37, 43, 44Б, 45, 47-49, 51, 53, 55, 59, 61;

Нижня, 7;

пров. Пшеничний, 1А;

Спортивний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21.

