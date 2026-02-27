Експерти попереджають, що без цього дефіцит продуктів у Кіровоградській області може стати відчутним.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може поглибитися через нестачу сезонних робітників на сільськогосподарських підприємствах, повідомляє Politeka.

Фермери регіону стикаються з браком працівників для збору врожаю ягід та фруктів, що загрожує зменшенням обсягів продукції.

Українські садові, тепличні та плодово-овочеві господарства потребують сотень тисяч сезонних працівників. Через низькі зарплати та кращі умови в Європі місцеві збирачі віддають перевагу Польщі, Італії та Іспанії. Без залучення іноземних робітників або суттєвого підвищення оплати фермери не зможуть вчасно зібрати врожай.

Зокрема, для малинників площею 5000 гектарів необхідно понад 70 тисяч робітників на сезон. Десятки тисяч сезонних працівників щороку потребують плантації лохини та полуниці, а яблуневі господарства — понад 100 тисяч. Частину робітників планують залучати з Бангладеш, Непалу та Індії.

Також варто зауважити, що для того, щоб компенсувати нестачу, фермери застосовують механізацію збору, самозбір ягоди для покупців і підвищують зарплати до рівня європейських стандартів. Некваліфікованим іноземцям пропонують $500, а водіям і операторам техніки — до $800.

Експерти попереджають, що без цього дефіцит продуктів у Кіровоградській області може стати відчутним для споживачів, особливо в сегменті ягід та фруктів, що традиційно постачають на внутрішній ринок і на експорт.

Місцеві експерти радять фермерам заздалегідь планувати підбір персоналу та шукати альтернативні джерела робітників, щоб уникнути перебоїв у постачанні продукції.

