Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет оставаться доступной только для тех, кто принадлежит к наиболее уязвимым категориям.

Стандартная помощь на проживание составляет 2000 грн для взрослого и 3000 грн для ребенка или лица с инвалидностью в месяц. Выплаты назначаются сроком шесть месяцев и после этого завершаются.

Автоматическое продолжение касается только самых уязвимых категорий:

пенсионеры с доходом до 9444 грн;

лица с инвалидностью I-II группы;

дети с инвалидностью до 18 лет и тяжелобольные малыши;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

родители-воспитатели и приемные семьи.

Обязательным условием остается соблюдение предельного дохода: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 грн. В случае превышения помощь может быть приостановлена ​​или не начислена.

Дополнительно отдельные ВПЛ могут получить «седьмую выплату» в размере 2 000 грн. Она предназначена для переселенцев, официально работающих или зарегистрированных как ФОТ и непрерывно осуществляющих трудовую или предпринимательскую деятельность не менее шести месяцев.

Процесс начисления осуществляется автоматически Пенсионным фондом на основе имеющихся реестров, без необходимости обращаться в учреждения или подавать заявления.

Переселенцам следует следить за обновлениями, чтобы своевременно получать начисления и избежать перерывов в финансовой поддержке.

Источник: Напенсії.

