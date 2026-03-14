Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжит предоставляться автоматически, однако часть переселенцев потеряет поддержку, сообщает Politeka.net.
Стандартная помощь на проживание составляет 2000 грн для взрослого и 3000 грн для ребенка или лица с инвалидностью в месяц. Выплаты назначаются сроком шесть месяцев и после этого завершаются.
Автоматическое продолжение касается только самых уязвимых категорий:
- пенсионеры с доходом до 9444 грн;
- лица с инвалидностью I-II группы;
- дети с инвалидностью до 18 лет и тяжелобольные малыши;
- сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- родители-воспитатели и приемные семьи.
Обязательным условием остается соблюдение предельного дохода: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 грн. В случае превышения помощь может быть приостановлена или не начислена.
Дополнительно отдельные ВПЛ могут получить «седьмую выплату» в размере 2 000 грн. Она предназначена для переселенцев, официально работающих или зарегистрированных как ФОТ и непрерывно осуществляющих трудовую или предпринимательскую деятельность не менее шести месяцев.
Процесс начисления осуществляется автоматически Пенсионным фондом на основе имеющихся реестров, без необходимости обращаться в учреждения или подавать заявления.
Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет оставаться доступной только для тех, кто относится к наиболее уязвимым категориям или активно работает после переезда.
Переселенцам следует следить за обновлениями, чтобы своевременно получать начисления и избежать перерывов в финансовой поддержке.
Источник: Напенсії.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: водоканал рассказал о новых ценах, все подробности.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одессе: что ждет украинцев в ближайшее время.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: при каких условиях можно получить поддержку.