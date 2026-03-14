Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжить надаватися автоматично, проте частина переселенців втратить підтримку.

Стандартна допомога на проживання становить 2 000 грн для дорослого та 3 000 грн для дитини чи особи з інвалідністю на місяць. Виплати призначаються строком на шість місяців і після цього завершуються.

Автоматичне продовження стосується лише найвразливіших категорій:

пенсіонери з доходом до 9 444 грн;

особи з інвалідністю I–II групи;

діти з інвалідністю до 18 років та тяжкохворі малюки;

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі та прийомні сім’ї.

Обов’язковою умовою залишається дотримання граничного доходу: середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 10 380 грн. У разі перевищення допомога може бути призупинена або не нарахована.

Додатково окремі ВПО можуть отримати «сьому виплату» у розмірі 2 000 грн. Вона призначена для переселенців, які офіційно працюють або зареєстровані як ФОП і безперервно здійснюють трудову чи підприємницьку діяльність щонайменше шість місяців.

Процес нарахування здійснюється автоматично Пенсійним фондом на основі наявних реєстрів, без потреби звертатися до установ або подавати заяви.

Таким чином, грошова допомога для ВПО в Одеській області залишатиметься доступною лише для тих, хто належить до найбільш уразливих категорій або активно працює після переїзду.

Переселенцям варто стежити за оновленнями, щоб вчасно отримувати нарахування та уникнути перерв у фінансовій підтримці.

Джерело: Напенсії.

