Каждый желающий может обратиться в волонтерское пространство, чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Одессе.

В 2026 году возобновилась программа гуманитарной помощи для пенсионеров в Одессе, которая направлена ​​на поддержку пожилых и внутренне перемещенных граждан в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициативу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни». Команда готовит горячие обеды и напитки каждый день. Выдача начинается в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы призывают сообщать о тех, кто нуждается в особом внимании, чтобы ресурсы распределялись максимально адресно.

Координаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание. Посетители получают консультации по социальным услугам, разъяснения о доступных сервисах и возможностях для общения, что улучшает эмоциональное состояние людей.

Отдельно предусмотрена адресная помощь для лиц с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение, что позволяет охватить тех, кто не может самостоятельно прийти в пункт выдачи.

С начала возобновления работы осуществлено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Это позволяет равномерно распределить ресурсы и охватить больше нуждающихся.

В центре советуют заранее уточнять график и следить за официальными объявлениями, чтобы планировать посещение и обеспечить бесперебойную работу программы. Последующая реализация зависит от поддержки партнеров и наличия необходимых ресурсов.

Каждый желающий может обратиться в волонтерское пространство, чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Одессе.

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