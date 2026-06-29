Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Одесі.

У 2026 році відновилася програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одесі, яка спрямована на підтримку літніх людей та внутрішньо переміщених громадян у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» у рамках сезону «Їжа Життя». Команда готує гарячі обіди та напої щодня. Видача починається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори закликають повідомляти про тих, хто потребує особливої уваги, щоб ресурси розподілялися максимально адресно.

Координатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування. Відвідувачі отримують консультації щодо соціальних послуг, роз’яснення про доступні сервіси та можливості для спілкування, що покращує емоційний стан людей.

Окремо передбачена адресна допомога для осіб із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та забезпечують базовий супровід, що дозволяє охопити тих, хто не може самостійно прийти до пункту видачі.

Від початку поновлення роботи здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня допомогу отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Це дозволяє рівномірно розподілити ресурси та охопити більше нужденних.

У центрі радять заздалегідь уточнювати графік та стежити за офіційними оголошеннями, щоб планувати відвідування та забезпечити безперебійну роботу програми. Подальша реалізація залежить від підтримки партнерів і наявності необхідних ресурсів.

Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Одесі.

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