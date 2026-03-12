Каждый желающий может обратиться в центр, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Полтавской области.

В Полтавской области стартовала программа гуманитарной помощи для пенсионеров, направленная на поддержку местных жителей и внутренне перемещенных лиц старше 60 лет, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует фонд "Каритас Полтава" в партнерстве с Caritas Luxembourg и Caritas Austria. В рамках проекта открыт социально-реабилитационный центр, где бесплатно предоставляют комплекс услуг для людей, нуждающихся в регулярном сопровождении и поддержке в повседневной жизни.

В заведении проводят базовые медицинские обследования: измеряют давление, уровень глюкозы, сатурацию и выполняют электрокардиограмму. Доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ, прессотерапию и сеансы в соляной комнате. Лечебная гимнастика помогает поддерживать подвижность и общий тонус организма.

Психолог работает индивидуально и с группами, снижая уровень стресса и улучшая эмоциональное состояние. Для досуга организуются арттерапия, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные события, а также творческие мастер-классы.

Каждый день посетителям подают горячие обеды. Именно в таком комплексном формате действует гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, объединяя питание, медицинские услуги и социальное сопровождение, обеспечивающее всестороннюю поддержку пожилым людям.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Жителям советуют следить за обновлениями и приходить по графику, чтобы получить услуги без очередей.

Организаторы подчеркивают, что инициатива имеет долгосрочную цель обеспечить стабильную поддержку старшему поколению и постепенно расширять перечень доступных сервисов.

Каждый желающий может обратиться в центр, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Полтавской области и получить комплексную поддержку, объединяющую социальное, медицинское и пищевое обеспечение для повышения качества жизни пожилых людей.

