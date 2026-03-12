Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через платформу "Допомагай".

В Киевской области стартовала программа бесплатного жилья для ВПЛ, доступная в столице и населенных пунктах региона через платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Объявление касается временного размещения на период военного положения. Один из вариантов – отдельная комната в частном доме на улице Головатого в Киеве. Жилье рассчитано на двух человек и подходит для женщины или матери с ребенком от трех лет.

Внутри есть кухня, ванная, санузел, вода, а также возможность готовить еду. Отопление печное, оплата не предусмотрена, но владельцы просят помогать в быту.

Еще один объект расположен в селе Романков Обуховского района по улице Лесная. Это трехкомнатный дом с автономным отоплением, газом, электроснабжением, канализацией и интернетом, расположенный в лесном массиве в 18 км от Киева.

Условия включают уход за территорией и выполнение хозяйственных работ: стрижку газона, уборку листьев, очистку дорожек от снега, контроль котлов и генератора, а также мелкий ремонт при необходимости.

Отдельно предлагают бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области для мужчины в столице на любой срок. Можно совмещать проживание с работой на дому, подработками или выполнением хозяйственных задач. Дополнительно доступна вакансия грузчика с ежедневной оплатой.

Платформа рекомендует потенциальным жителям заранее уточнять детали размещения и условия проживания, чтобы быстро и комфортно интегрироваться в новое место.

Поощряют всех нуждающихся в жилье обращаться на платформу, чтобы воспользоваться преимуществами бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области и узнать актуальные предложения.

