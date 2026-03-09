Дефицит продуктов в Харькове может вызвать удорожание ягод и фруктов.

Дефицит продуктов в Харькове усугубляется из-за нехватки сезонных работников на аграрных предприятиях, сообщает Politeka.

Фермеры ищут способы собрать урожай малины, клубники, голубики и яблок, ведь многие украинские сборщики выезжают в Европу по более высоким зарплатам и лучшим условиям труда.

По данным Госстата, в 2024 году площадь малинников составляла 5000 гектаров. Для сбора ягод нужно примерно 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч рабочих. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупреждает, что без привлечения иностранных кадров Украина рискует не собрать урожай 2026 года и потерять позиции среди экспортеров.

Похожая проблема касается плантаций голубики, клубники и яблок. Хозяйства находят только половину необходимых сборщиков в пределах страны. Основная причина – низкие заработки по сравнению с Польшей, Италией и Испанией, где работникам предлагают жилье, проезд и лучшие условия.

Некоторые предприятия готовы повышать оплату до уровня европейских стран до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев. Другие применяют механизацию сбора или предлагают покупателям собирать ягоды самостоятельно по более низкой цене.

Для обеспечения кадров компании обращаются в рекрутинговые агентства, ища работников из Бангладеша, Непала, Индии и Африки. Неквалифицированным предлагают $500, водителям и операторам сложной техники – $800.

В то же время, украинское законодательство предусматривает высокие требования для трудоустройства иностранцев: зарплата не менее 10 минимальных окладов и оформление разрешений на проживание и работу. В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты для упрощения процедур, но конкуренция с российскими работодателями остается серьезным препятствием.

Эксперты предостерегают, что если ситуация не изменится, дефицит продуктов в Харькове может повлечь за собой подорожание ягод и фруктов, а также уменьшение объемов экспорта на международные рынки.

Дополнительно фермеры призывают потребителей планировать покупки заранее, чтобы избежать нехватки сезонных товаров в ближайшие месяцы.

