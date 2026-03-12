Часть жителей Донецкой области может столкнуться с риском потери пенсии с 1 апреля из-за нового требования, введенного ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Речь идет о необходимости дать подтверждение об отсутствии пенсионных или страховых выплат от российской федерации. В частности, внутриперемещенные лица должны сделать это до 1 апреля 2026 года. Если соответствующая информация не будет предоставлена ​​в установленный срок, начисление пенсии могут потери жители Донецкой области.

В Пенсионном фонде объяснили, что граждане, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление о неполучении выплат из России, пока продолжают получать пенсию. Однако такие выплаты носят временный характер и могут осуществляться только до 1 апреля 2026 года. После этой даты финансирование может быть прекращено, если необходимое подтверждение не будет предоставлено.

Прежде всего, новые правила касаются людей, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области, а также тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. По словам представителей ПФУ, такие проверки проводятся с тем, чтобы избежать случаев двойного получения социальных выплат.

Предоставить необходимое подтверждение можно несколькими способами. В частности, через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, во время видеоидентификации с работником учреждения или отправив письменное заявление по почте в соответствующий территориальный орган ПФУ. Также соответствующую информацию можно предоставить при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно прилагается документ, подтверждающий, что человек находится в живых.

