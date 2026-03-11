Организаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на определенные категории.

В Кировоградской области работает программа гуманитарной помощи для пенсионеров, реализуемая через центр «Єднання» и направленная на поддержку людей преклонных лет и внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Заведение функционирует в пределах Александровской общины и открыто ежедневно в будни. Жители получают продуктовые наборы, гигиенические средства и принадлежности первой необходимости. Помощь доступна как местным жителям, так и переселенцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Волонтеры центра проводят индивидуальные консультации, разъясняют условия государственных программ и помогают сориентироваться в доступных форматах социальной поддержки. Для многих пожилых и других уязвимых категорий «Единение» стало основным пространством для обращения за помощью.

Особое внимание уделяется Покровскому направлению, где количество запросов остается высоким. Ресурсы направляются одиноким гражданам и семьям, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Прием посетителей проходит с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают заявки, дают разъяснения и сопровождают граждан при подготовке необходимых документов.

Организаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована прежде всего на пожилых людей, лиц с инвалидностью и имеющих тяжелые заболевания. Актуальные графики выдачи публикуются в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют следить за обновлениями и обращаться заранее, чтобы получить поддержку без задержек и обеспечить стабильное покрытие ежедневных потребностей.

Дополнительно центр планирует организовать выездные сессии и доставку наборов на дом для тех, кто не может самостоятельно посетить пункт выдачи, что делает гуманитарную помощь еще более доступной и эффективной.

