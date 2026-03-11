Завершение отопительного сезона в Харькове в 2026 году уже готовится, сообщает Politeka.
Завершение отопительного сезона в Харькове будет происходить в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21 августа 2019 года.
Документ не устанавливает конкретную дату отключения тепла, поэтому батареи выключают, когда среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд.
В этот период котельные и теплосети переходят в летний режим работы, постепенно уменьшая подачу тепла в жилые дома, школы и больницы.
В районах с альтернативными источниками отопления тепло могут отключать раньше, чтобы сохранить энергоресурсы и предотвратить чрезмерную нагрузку на сети.
Специалисты советуют жильцам контролировать температуру в собственных домах, проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, а также регулировать влажность и проветривать помещение.
Такие действия помогут комфортно приспособиться к изменениям и избежать резких перепадов температуры внутри квартиры.
К слову, завершение прошедшего отопительного сезона в Харькове состоялось 31 марта, однако в некоторых районах тепло подавали еще несколько дней из-за неустойчивой погоды.
Теперь каждый местный житель может следить за прогнозом погоды и приблизительно понимать, когда начнется постепенное прекращение подачи тепла.
Конечно, точные даты отключения тепла предоставят позже, поэтому можно только предполагать, когда это произойдет. Это поможет подготовиться к периоду, когда батареи уже холодны, а на улице еще не жара.
