Жители города уже получают сигналы о завершении отопительного сезона в Харькове, так что рассказываем об этом больше.

Завершение отопительного сезона в Харькове в 2026 году уже готовится, сообщает Politeka.

Завершение отопительного сезона в Харькове будет происходить в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21 августа 2019 года.

Документ не устанавливает конкретную дату отключения тепла, поэтому батареи выключают, когда среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд.

В этот период котельные и теплосети переходят в летний режим работы, постепенно уменьшая подачу тепла в жилые дома, школы и больницы.

В районах с альтернативными источниками отопления тепло могут отключать раньше, чтобы сохранить энергоресурсы и предотвратить чрезмерную нагрузку на сети.

Специалисты советуют жильцам контролировать температуру в собственных домах, проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, а также регулировать влажность и проветривать помещение.

Такие действия помогут комфортно приспособиться к изменениям и избежать резких перепадов температуры внутри квартиры.

К слову, завершение прошедшего отопительного сезона в Харькове состоялось 31 марта, однако в некоторых районах тепло подавали еще несколько дней из-за неустойчивой погоды.

Теперь каждый местный житель может следить за прогнозом погоды и приблизительно понимать, когда начнется постепенное прекращение подачи тепла.

Конечно, точные даты отключения тепла предоставят позже, поэтому можно только предполагать, когда это произойдет. Это поможет подготовиться к периоду, когда батареи уже холодны, а на улице еще не жара.

