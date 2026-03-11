Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе можно получить еще с 5 января, ведь проект «Еда Жизнь» возобновил ежедневную раздачу горячей пищи по адресу Водопроводная 13, сообщает Politeka.

Организаторы на официальной странице Благотворительного фонда "Гостиная хата" отмечают, что людей ждут каждый день в 12:30 и предлагают горячие блюда и теплые напитки для внутренне перемещенных лиц и всех нуждающихся в поддержке.

В сообщении отмечают, что в таком формате бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе помогают всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Параллельно в БФ "Гостиная хата" продолжают действовать обновленные правила выдачи продовольственных наборов, которые были введены с 10.02.2025.

Центр может предоставлять только 50 наборов бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе в день, поэтому первоочередное право имеют новоприбывшие переселенцы.

Для них поддержка предусмотрена раз в месяц в течение первых трех месяцев со дня регистрации справки. Другие категории также могут обратиться за продовольственной поддержкой, однако не чаще одного раза в два месяца.

Речь идет о матерях, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии соответствующей справки, семьи с беременными женщинами, одиноких пенсионеров в возрасте 70+, супругов пенсионеров в возрасте 70+, одиноких людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Отдельно уточняется, что переселенцы из Херсона могут получать наборы либо в этом центре, либо в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе», но не ранее чем через 2 месяца после предварительного обращения.

В то же время, другие переселенцы, имеющие официальные штабы своих общин и городов в Одессе, пока не могут оформить продовольственный набор в БФ "Гостиная хата", однако для них доступны другие виды помощи.

