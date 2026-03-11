Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют преимущественно в формате сожительства с собственниками с расчетом на ответственность, взаимоуважение и участие в хозяйственных делах.

В Полтаве и Котелевском районе открыли доступ к бесплатному жилью для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.

Предложения предусматривают проживание в домах с приусадебными участками и условиями общего обихода. В Полтаве, на переулке Тупом, владельцы готовы предоставить большую отдельную комнату с садом и огородом. Дом подходит для женщины или супругов без детей. Удобства частные, однако в доме тепло и есть базовые условия для проживания. В другой комнате проживает пожилая бабушка, которая самостоятельно себя обслуживает, но имеет возрастные нарушения памяти. Хозяева ищут аккуратных и порядочных людей с опытом жизни в частном секторе, ведь нужно поддерживать порядок во дворе и помогать с несложными хозяйственными делами.

Еще один вариант доступен в селе Козловщина Котелевского района. Там предлагается комната в частном доме с водоснабжением, канализацией, газовым отоплением, душем и туалетом. Установлен бойлер, есть интернет, а на случай отключения электричества предусмотрен инвертор. Летняя кухня позволяет готовить в теплое время года.

На территории содержатся кур, собака и кошки. Владельцы ищут женщину для совместного проживания и взаимной поддержки в быту. В селе работают магазины, школа, детсад, а в областной центр — около 17 км, маршрутки курсируют регулярно.

Специалисты советуют внимательно проверять объявления с финансовыми обещаниями от неизвестных, чтобы избежать мошенничества.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют преимущественно в формате сожительства с собственниками с расчетом на ответственность, взаимоуважение и участие в хозяйственных делах.

