Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются в рамках благотворительной инициативы, направленной на поддержку семей с детьми.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове распределяют волонтеры организации «Содействие», сообщает Politeka.

Информацию о старте гуманитарной поддержки обнародовали в Facebook, где команда подробно рассказала об инициативе.

Проект реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и предусматривает помощь семьям с детьми в течение холодного периода.

Особое внимание уделяется домохозяйствам в прифронтовых общинах восточной Украины, где жители регулярно сталкиваются с последствиями боевых действий.

Программа охватывает Харьковскую и Сумскую области, расположенные вблизи линии фронта. Именно здесь люди больше всего испытывают трудности повседневной жизни, особенно в зимний период.

Волонтеры формируют наборы бесплатных продуктов длительного хранения для ВПЛ и пенсионеров в Харькове и готовят теплые пледы.

Программа зимней поддержки «Содействие» реализуется при поддержке «Действий для детей Украины» и рассчитана на сотни семей.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали частью более широкой гуманитарной инициативы, направленной на улучшение бытовых условий в сложный период.

Организаторы отмечают, что помощь направлена ​​на тех, кто больше ее нуждается, в частности внутренне перемещенных лиц и пожилых людей. Следует следить за новыми сообщениями на официальной Facebook-странице организации.

Это позволит не упустить информацию о выдаче продовольственной и других видов поддержки. Также следует отметить, что обычно раздача пищи происходит не на постоянной основе, а в рамках определенных инициатив.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.