В некоторых случаях возможны и более ранние частичные отключения и завершения отопительного сезона в Харькове на 2026 год.

Завершение отопительного сезона в Харькове в 2026 году будет происходить по правилам, установленным для всех регионов Украины, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

По состоянию на данный момент в Харькове еще не определена конкретная дата завершения отопительного сезона в 2026 году. Решение об отключении теплоснабжения принимается на местном уровне, ориентируясь прежде всего на погодные условия.

Обычно подачу тепла прекращают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд стабильно превышает отметку +8 °C. В то же время реальные сроки могут корректироваться из-за технического состояния энергетической инфраструктуры и других факторов.

Из-за этого отопление в домах может оставаться дольше, если погода остается прохладной. В некоторых случаях возможны и более ранние частичные отключения, например из-за аварийных ситуаций или технических проблем в сетях.

В прошлом году завершение отопительного сезона в Харькове и области определяли в соответствии с распоряжением №243, подписанным начальником областной военной администрации Олегом Синегубовым. В документе предполагалось, что решение об отключении тепла принимается с учетом погодных условий, строительных норм, правил технической эксплуатации тепловых сетей и государственных санитарных требований.

При этом отопление не прекращалось раньше, чем после трех дней, когда среднесуточная температура превышала +8 °C. Такой подход позволял общинам самостоятельно определять оптимальную дату завершения отопительного сезона.

По всей вероятности, и в 2026 году процесс отключения тепла в Харькове будет проходить постепенно, как и в предыдущем году, в зависимости от погодных условий в регионе.

