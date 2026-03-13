Для получения подробной информации и консультаций переселенцы могут обращаться за денежной помощью для ВПЛ в Полтавской области через официальные сервисы.

В марте 2026 года денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжит предоставляться, но по обновленным правилам, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины уточнил , что размер выплат остался стабильным. Дети и люди с инвалидностью получают по 3000 гривен ежемесячно, другие взрослые - по 2000 гривен. Денежные средства начисляются и выплачиваются одному из членов семьи, который уполномочен получать поддержку за всех, кто проживает в домохозяйстве.

Главное изменение касается критерия дохода для определения права на финансовую помощь. Теперь прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. На этой основе пересмотрен предельный уровень среднемесячного дохода, дающий право на выплаты.

Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен, что соответствует четырем прожиточным минимумам. Этот показатель используется при определении права на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

При расчете учитывается суммарный доход всех членов семьи, разделенный на количество лиц. Если результат превышает установленный предел, назначения пособия могут отказать или прекратить начисление.

Ранее отказанные семьи могут теперь подать повторное заявление с учетом новых критериев. Выплаты в марте назначены на шесть месяцев и охватят как новых заявителей, так и тех, кто отвечает обновленным условиям.

Таким образом, программа позволяет переселенцам сохранить стабильную поддержку и частично возместить расходы на проживание в сложных обстоятельствах.

