Подорожание проезда во Львове стало одним из самых заметных изменений в транспортной системе после внедрения новых тарифов 16 мая, сообщает Politeka.
Обновленная ценовая сетка зацепила как горожан, так и гостей. Финальная сумма теперь зависит от способа оплаты при поездках общественным транспортом.
Самый высокий тариф установлен для наличных расчетов – 30 гривен за один проезд. Использование банковской карты снижает расходы до 26 гривен.
Самый низкий уровень оплаты доступен пользователям «ЛеоКарт» и мобильного приложения – 23 гривны. Такой подход стимулирует переход на безналичные решения.
Студентам предусмотрена отдельная льгота: при наличии транспортной карты одна поездка стоит 11,5 гривны, что существенно уменьшает ежедневную нагрузку.
Специалисты объясняют, что удорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на горючее, обслуживание техники и общее содержание маршрутов. Подобные перемены фиксируют и другие города страны.
Для сравнения, в столице действуют более низкие показатели: поездка метро, автобуса, трамвая или троллейбуса стоит 8 гривен, а безналичные расчеты могут быть еще более выгодными.
В городской администрации подчеркивают, что новая модель оплаты должна стабилизировать работу перевозчиков и поддержать качество обслуживания для пассажиров.
Последующие изменения тарифной политики будут зависеть от экономической ситуации и расходной динамики в сфере городских перевозок.
Также следует отметить, что местным жителям советуют внимательно следить за обновлением тарифов, поскольку они могут изменяться в соответствии с рыночной ситуацией.
Источник: fakty
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