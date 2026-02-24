Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области позволяет наиболее уязвимым переселенцам получить финансовую поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области реализуется благотворительной организацией "Каритас", сообщает Politeka.net.

Программа ориентирована на людей, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома и переехали в регион.

Проект обеспечивает финансовую поддержку для покрытия расходов на аренду жилья и предоставляется наиболее уязвимым категориям переселенцев. Его реализует фонд "Каритас Полтава" , специализирующийся на помощи гражданам в сложных жизненных обстоятельствах.

К участию в программе могут присоединиться лица, прибывшие в общество в течение последних 30 дней, в частности: люди с инвалидностью, лица с тяжелыми болезнями, одинокие граждане в возрасте от 55 лет, домохозяйства из одного или двух пожилых без семейной поддержки, одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи и беременные женщины.

Для получения помощи семья не должна была пользоваться аналогичной поддержкой от других организаций. Средний месячный доход на одного члена семьи не должен превышать 6318 грн.

Чтобы зарегистрироваться, участникам необходимо предоставить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку ВПЛ, реквизиты банковского счета в формате IBAN, подтверждение принадлежности к уязвимой категории и справку ОК-5 или ОК-7.

Дополнительную информацию об условиях участия и реализации проекта в конкретных общинах можно получить по контактному телефону, указанному в сообщении организации.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области позволяет наиболее уязвимым переселенцам получить финансовую поддержку для покрытия жилищных расходов и стабилизации условий проживания в новом регионе.

