У березні 2026 року грошова допомога для ВПО у Полтавській області продовжить надаватися, але за оновленими правилами, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України уточнив, що розмір виплат залишився стабільним. Діти та люди з інвалідністю отримують по 3 000 гривень щомісяця, інші дорослі — по 2 000 гривень. Кошти нараховуються та виплачуються одному з членів сім’ї, який уповноважений отримувати підтримку за всіх, хто проживає в домогосподарстві.

Головна зміна стосується критерію доходу для визначення права на фінансову допомогу. Відтепер прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, складає 2 595 гривень. На цій основі переглянули граничний рівень середньомісячного доходу, що дає право на виплати.

Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 гривень, що відповідає чотирьом прожитковим мінімумам. Цей показник використовується при визначенні права на грошову допомогу для ВПО у Полтавській області.

При розрахунку враховують сумарний дохід усіх членів родини, поділений на кількість осіб. Якщо результат перевищує встановлений ліміт, призначення допомоги можуть відмовити або припинити нарахування.

Раніше відмовлені родини тепер можуть подати повторну заяву з урахуванням нових критеріїв. Виплати у березні призначені на шість місяців та охоплять як нових заявників, так і тих, хто відповідає оновленим умовам.

Таким чином, програма дозволяє переселенцям зберегти стабільну підтримку та частково покрити витрати на проживання у складних обставинах.

Для отримання детальної інформації та консультацій переселенці можуть звертатися за грошовою допомогою для ВПО у Полтавській області через офіційні сервіси.

Останні новини України:

