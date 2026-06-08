Работа для пенсионеров в Запорожье открывает возможности для граждан с разным опытом и техническими навыками, сообщает Politeka.

На популярном ресурсе work.ua предприниматели обнародовали новые предложения работы для пенионеров в Запорожье.

Среди них есть вакансии инженера электронщика сервисного центра с заработной платой от 25 000 до 30 000 грн. В этой должности нужно заниматься сборкой, ремонтом и доработкой электронных устройств.

Также обязанности включают в себя пайку компонентов, в частности SMD, работу с ручным инструментом и контроль качества собранных изделий согласно технической документации.

Компания предлагает стабильный график с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 и комфортные условия труда в современной производственной среде.

Испытательный срок длится 1 месяц с выплатой 25 000 грн., а после его окончания заработная плата будет составлять 30 000 грн.

Другая работа для пенсионеров в Запорожье доступна на крупном промышленном предприятии Группы, которым является ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕТР".

Сюда ищут квалифицированного электрогазосварщика с заработной платой от 30 000 до 36 000 грн. Специалист должен производить газорезку и сварку, читать чертеж деталей и производить ручную дуговую сварку металлоконструкций.

Для тех, кто имеет водительские права категории В, открыта вакансия водителя такси на авто компании в сервисах Uklon и Bolt. Здесь предлагают гибкий график под собственные нужды с частичной или полной занятостью.

Водителям обещают ежедневный доход от 1200 до 2400 грн в день, что позволяет получать от 25 000 до 40 000 грн в месяц в городе Запорожье.