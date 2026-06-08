Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается одним из вариантов временного размещения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают в частном секторе городов и сел региона, где владельцы ищут жителей для длительного проживания с обязанностями по уходу за домами и поддержанию быта, сообщает Politeka.

В Жмеринском районе, в селе Потоки, доступен частный дом с несколькими комнатами и приусадебной территорией. Объект не подключен к газоснабжению и централизованной воде, однако имеет колодец, печное отопление, хозяйственные постройки и сад. От жителей ожидают уход за имуществом и ежедневные работы.

Еще одно предложение размещено в Гоноровке Ямпольского района. Там предлагается жилье с несколькими комнатами, печным обогревом и земельным участком. Вариант подходит для семей, которые могут самостоятельно организовать жизнь в сельской среде с базовой инфраструктурой.

В Виннице также доступна отдельная комната в кирпичном доме. Проживание рассчитано на пожилую женщину или супругов пенсионного возраста. Есть водоснабжение, печное отопление и небольшой участок рядом, а санузел вынесен во двор.

В этом контексте бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается одним из вариантов временного размещения для переселенцев, готовых жить в сельских условиях и участвовать в уходе за недвижимостью.

Такие объявления показывают разные форматы сотрудничества между владельцами и жителями, где проживание сочетается с бытовыми обязанностями.

Дальнейшее появление подобных вариантов будет зависеть от готовности владельцев предоставлять жилье на взаимовыгодных условиях.

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