Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье также вызвало обсуждение.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье рассматривается после решения исполнительного комитета городского совета, утвердившего обновленные расценки для КП "Водоканал" с запуском новых начислений с 1 июня 2026 года, сообщает Politeka.

Городская администрация согласовала обновленную структуру платежей за централизованное водоснабжение и водоотвод. Для бытовых потребителей установлено 34,74 грн. за кубометр без НДС за подачу ресурса и 23,07 грн. за кубометр за отвод стоков. Для бизнеса определены более низкие показатели — 14,07 грн и 11,76 грн соответственно. В КП « Водоканал » объясняют, что такие значения сформированы с учетом затрат на содержание инфраструктуры.

Городская голова Регина Харченко сообщила, что пересмотр тарифной политики сейчас проходит во многих регионах Украины. По ее словам новые суммы появятся в платежных квитанциях в июле 2026 года.

В городе Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье также вызвало общественное обсуждение: зарегистрирована электронная петиция с призывом сохранить действующую стоимость холодной воды и канализации во время военного положения. Документ уже собрал 155 подписей из необходимых 750 для рассмотрения.

Отдельно в горсовете отмечают, что решение является частью общей практики пересмотра тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг в зависимости от экономических условий и расходов оператора.

Кроме того, в Запорожье также сообщалось о подорожании продуктов. В сегменте бакалеи ключевой индикатор – гречка. Средняя стоимость составляет 76,10 грн за килограмм, в то время как месяцем ранее показатель был ниже — 69,21 грн.

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