Ожидаемое сокращение урожая косточковых культур уже формирует рыночные риски, и на этом фоне фиксируется дефицит фруктов в Днепропетровской области, что может усилиться в течение сезона из-за погодных потерь по стране, передает Politeka.
По оценкам аналитиков, в этом году абрикосы могут потерять от 40% до 60% урожайности, тогда как персики от 30% до 50% по сравнению со средними многолетними показателями. Причиной стали февральские и апрельские похолодания, пришедшиеся на период активного развития плодовых деревьев.
Специалисты отрасли объясняют, что больше всего пострадали центральные и южные регионы, где цветение начинается раньше. Там же холодовые колебания оказались наиболее разрушительными для завязи.
В результате предложение на внутреннем рынке может оказаться недостаточным для полного покрытия спроса. Даже при импортных поставках, баланс будет оставаться напряженным.
Среди основных стран-экспортеров называют Турцию, а также Грецию, Испанию и Молдову. Они способны частично компенсировать недостаток, однако закрыть полностью разрыв не смогут.
Эксперты прогнозируют разные сценарии роста цен: от 20–30% при умеренном сокращении урожая до 50–80% при глубоком дефиците на рынке.
Отдельно отмечается, что абрикос остается наиболее чувствительной культурой к заморозкам. Даже незначительное понижение температуры в период цветения способно существенно уменьшить количество будущих плодов.
Ситуация зависит и от продолжительности холодов: короткие заморозки частично компенсируются естественными процессами, в то время как затяжные периоды холода фактически уничтожают значительную часть завязи.
На этом фоне дефицит фруктов в Днепропетровской области рассматривается как одно из ключевых региональных проявлений общеукраинского снижения косточкового предложения в 2026 году.
Источник: agronews
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли
Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.