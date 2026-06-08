Дефицит фруктов в Днепропетровской области рассматривается как одно из ключевых региональных проявлений общеукраинского снижения предложения косточковых в 2026 году.

Ожидаемое сокращение урожая косточковых культур уже формирует рыночные риски, и на этом фоне фиксируется дефицит фруктов в Днепропетровской области, что может усилиться в течение сезона из-за погодных потерь по стране, передает Politeka.

По оценкам аналитиков, в этом году абрикосы могут потерять от 40% до 60% урожайности, тогда как персики от 30% до 50% по сравнению со средними многолетними показателями. Причиной стали февральские и апрельские похолодания, пришедшиеся на период активного развития плодовых деревьев.

Специалисты отрасли объясняют, что больше всего пострадали центральные и южные регионы, где цветение начинается раньше. Там же холодовые колебания оказались наиболее разрушительными для завязи.

В результате предложение на внутреннем рынке может оказаться недостаточным для полного покрытия спроса. Даже при импортных поставках, баланс будет оставаться напряженным.

Среди основных стран-экспортеров называют Турцию, а также Грецию, Испанию и Молдову. Они способны частично компенсировать недостаток, однако закрыть полностью разрыв не смогут.

Эксперты прогнозируют разные сценарии роста цен: от 20–30% при умеренном сокращении урожая до 50–80% при глубоком дефиците на рынке.

Отдельно отмечается, что абрикос остается наиболее чувствительной культурой к заморозкам. Даже незначительное понижение температуры в период цветения способно существенно уменьшить количество будущих плодов.

Ситуация зависит и от продолжительности холодов: короткие заморозки частично компенсируются естественными процессами, в то время как затяжные периоды холода фактически уничтожают значительную часть завязи.

На этом фоне дефицит фруктов в Днепропетровской области рассматривается как одно из ключевых региональных проявлений общеукраинского снижения косточкового предложения в 2026 году.

Источник: agronews

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