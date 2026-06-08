Дефицит продуктов в Полтавской области на фоне общеэкономических сдвигов в Украине может усугубиться из-за сокращения объемов производства молочного сырья, сообщает Politeka.

По оценкам профильных аналитиков и данным отраслевым объединениям, ключевое давление формируют последствия военных действий, а также удорожание горючего. Это повышает затраты на транспортировку и изготовление кормовой базы для животноводства, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость продукции.

Производители сообщают о снижении закупочных цен на сырьевые ресурсы, что уменьшает стимулы к расширению поголовья и наращиванию выпуска. В результате формируется тенденция к постепенному сокращению предложения на внутреннем рынке.

Экспертные прогнозы указывают на то, что осенью стоимость молочной группы товаров может вырасти примерно на 15–25%. При этом резкого исчезновения продукции из торговых сетей не ожидается, поскольку часть объемов традиционно направляется на внешние рынки.

Аналитики отмечают, что при изменении структуры поставки возможно частичное перераспределение потоков: меньший экспорт и большая доля реализации внутри страны. Это позволяет сдерживать критические перебои с наличием основных пищевых позиций.

В этом контексте Дефицит продуктов в Полтавской области рассматривается как риск отдельных сегментов рынка, а не полное отсутствие товаров в торговых сетях.

Также следует отметить, что специалисты добавляют, что дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости энергоносителей, логистических затрат и стабильности производственных процессов в животноводческом секторе.

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