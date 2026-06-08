Графики отключения света в Винницкой области на 9 июня будут действовать по указанным адресам.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света на 9 июня, которые продлятся много часов подряд в Винницкой области, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 9 июня будут действовать по определенным адресам в соответствии с обнародованным графиком. Информацию о времени и перечне попадающих под ограничения домов рекомендуют уточнять на официальных ресурсах энергокомпании.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, 09.06.2026 года с 09:38 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в населенном пункте Тарасивка. Они касаются таких улиц:

Берегова — 1, 2, 3

Б. Хмельныцького — 13

Жовтнева — 9, 504

Ковальова — 2, 3, 4, 6, 6А, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 26, 30, 30/1, 518

Колгоспна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 91, 97, 98, 98/1, 98/2, 99, 109, 523

Коцюбынського — 1, 2, 4, 6, 9, 16, 22, 23, 33, 36, 515

Л. Украинкы — 1, 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 511

Молодижна — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 14, 22, 504

Перемогы — 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 36, 46, 50, 190, 520

Першотравнева — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 509

Пивденна — 1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 26, 28, 33, 35, 44, 45, 61, 74, 80, 86

Шевченка — 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 508

Шкильна — 1, 4, 5, 6, 12, 13, 504

Дополнительные графики отключения света продлятся в селе Травневе. Обесточение вводят с 09:38 до 17:00, однако только в домах, находящихся по адресам:

Джерельна — 4, 29, 50, 60

Хутир Млынкы — 6, 8А

С 09:38 до 17:00 часов также будут выключать электричество в населенном пункте Станиславчык, однако многие часы в темноте проведут дома, расположенные только по следующим улицам:

1 Травня — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 82, 500

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 37

Зарична — 1, 2, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Ленина — 15, 20, 22, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Млынкы — 2, 4, 10, 501, 501Н

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Центральна — 2А, 10, 13А, 15, 17, 23

провулок Заричный — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29.

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