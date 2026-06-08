Графики отключения света в Кировоградской области 9 июня связаны с проведением комплекса технических работ, сообщает Politeka.net.
Из-за плановых и профилактических работ вводят графики отключения света в Кировоградской области на 9 июня. Планируемые мероприятия являются частью системной работы по обслуживанию и модернизации сетей. Во время выполнения работ специалисты будут проверять техническое состояние оборудования, замену отдельных элементов сети, а также устранение выявленных дефектов.
По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», с 09:00–17:00 часов будут продолжаться обесточиванием в селе Красносилля. Ограничат свет в домах, расположенных по следующим адресам:
- Лисова — 4, 5
- Центральна — 44, 50, 52–55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99
- Шкильна — 4–5, 7–9, 11
- Паркова — 2, 4–6, 8, 10–13, 21, 25
- Перемогы — 1–2, 4–6, 7А, 8–10, 12, 14, 17–18, 20–21, 31–32, 36, 40, 42, 50, 54
- Черкаська — 1–4, 7, 10–11, 14–15, 19, 21, 33, 39, 41, 38, 45–47, 50, 55, 58–60, 63–64, 69, 79
- пров. Тимирязева — 6
- Тернова — 1–2, 4, 6А, 7–8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36
- Травнева — 2–3, 5, 9, 11–12, 16, 20–21
- Поштова — 2, 4–6, 13, 25А, 29
- Чыгырынська — 1, 4–11, 13, 16, 18, 21–22, 24, 26–27, 30, 33, 35, 38–39, 39А, 40–41, 43–44, 46–47
- Велыка — 2, 4, 6
Дополнительные графики отключения света также будут действовать в селе Ликаривка из-за капитального ремонта. Обесточенными будут с 09:00–20:00 только такие улицы:
- Козацька — 1–2, 4–5, 7–11, 13, 15
- Кооператывна — 7–10, 12–22, 24, 26
- Нова — 1–14, 16
- Хлиборобив — 1–2, 2А, 3, 6А, 7, 8А, 9, 10А, 11–13, 15, 17, 21, 23, 25, 27–28, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 51, 55, 57, 61, 69А, 73, 75, 77, 87, 89, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 133
С 09:00–20:00 не будет электричества в населенном пункте Новоолексиивка, однако ограничения будут продолжаться только по следующим адресам:
- Кармелюка — 4, 15А, 16, 18
- Л. Костенко — 7, 9, 11, 16
- Мыру — 2, 6, 9А.
С 09:00–17:00 часа будут выключать электричество в населенном пункте Ясынуватка, однако это касается только отдельных адресов:
- Млынова — 3–6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24–26, 29–30, 32–36, 38, 40–41, 45, 47
- Центральна — 4.
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