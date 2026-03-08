В Запорожье через проведение плановых и профилактических работ на электросетях будут введены графики отключения света с 9 по 15 марта.

Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 9 по 15 марта.

09.03.2026 года с 9:30 до 17 часов не будет электричества из-за планового ремонта электрооборудования. Свет будут выключать в домах на улицах:

Вузивська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Электролизна: 15-31, 31А, 26-30

Ивана Огиенка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

10.03.2026 года с 9 до 17 часов будут выключать свет в Запорожье, однако ограничения будут продолжаться в следующих домах:

Академика Клымова: 1, 3, 3а

Арочна: 1-21, 2-16, 25а, 25г, 23, 25, 25б, 27-37, 39, 41, 43, 42-48, 45-49

Архивна (Пушкина): 11-15, 17, 19, 66-70, 72-76

Банкивська (Сметанина): 1-15, 17, 2-18

Васыля Пойденка (Паровозна): 1-11, 2-10

Вербова: 1-9, 11, 13, 15, 15а, 18а, 18б, 18в, 2-16, 18, 17б, 19-37, 39, 20-38, 39а, 41-55, 40-46, 46а

Вышнева: 23, 25-47, 49, 24-30, 32, 32-34, 34, 36-40, 42, 51-63, 42а, 44, 46-50, 65-77

Володарська (Володарського): 18 а, 19а, 65, 67, 69, 18-36, 21, 23-41, 45, 38-64, 43, 47-63, 65a, 71, 1, 1а, 3-19, 19Б, 21Б, 2-16, 18а

Гоголя: 132-162, 164, 162/1, 164/1

Громадянська: 1-17, 19-23, 2-20, 20а, 22, 22а

Деповська: 123, 81, 83/1, 82, 90-122, 83, 85/1, 87, 89, 121

Долинна: 2-6, 10-22, 26-30, 21, 25-35, 41, 9, 11, 11а

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 1-31, 2-18, 20, 20Б, 24, 26-40, 42, 33-63, 44-52, 65-69, 69а

Еднання: 1-9, 2-20, 20а, 20б, 11-55, 22-34, 36, 40-56, 57, 59, 60, 62, 38

Захария Махна (Першотравнева): 12, 16-26, 2-10, 27, 29-41, 28-34, 45-55, 57, 59, 59б, 14, 2, 22, 24, 6

Захидна: 15-41, 22-56, 43, 43а, 58-62

Зеленояривська: 1-21, 23, 2-24, 26, 25-33, 28-36

Зымова: 1-9, 2-10

11.03.2026 года с 9 до 17 часов графики отключения света будут продолжаться в домах по адресам:

Абрыкосова: 1-11, 2-12

Аскания-Нова (Пржевальського): 20, 22-48, 9-15, 23, 25

Боротьбы: 1-11, 2а, 4-10

Запоризькых вогнеборцив: 1, 7, 11-19, 8, 10-16

Игора Сикорського: 466а, 468 (п.1,2), 468 (п.3,4), 470 (п.1,2), 470 (п.3,4), 470 (п.5,6)

Кармелюка: 1-15, 2-14

Культурна: 142-162, 152, 166-180а, 168, 171, 171-177, 171а, 177а, 181-199, 197, 197а, 201а

Максыма Прокуратова (Хасанська): 1а, 1, 3-13, 17а, 19, 2-22

Святоволодымыривська (Калинина): 144-168, 147-163, 165, 167-173, 175, 174-180

