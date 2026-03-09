Графики отключения света в Ровенской области на 10 марта запланированы из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».
Обнародован детальный перечень адресов, где будут проводиться технические и профилактические работы. Графики отключения света в Ровенской области на 10 марта связаны с обслуживанием сетей, модернизацией оборудования и другими мерами, направленными на повышение надежности и стабильности электроснабжения.
С 9 до 17 часов исчез свет в населенном пункте Шубкив. Электричества не будет в домах, расположенных по адресам:
- 1 Травня 10, 12, 16, 29, 3, 33, 35
- Грушевського 1, 10, 12, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9, 9А
- Шевченка 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 59-А, 6, 7, 8
С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения в населенном пункте Березне. Электричество полностью будет отсутствовать на улице Андриивська.
Кроме этого обесточат Зарыцьк. Ограничения будут продолжаться с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Вышнева 10, 12, 2, 4, 6, 7
- Лисова 102, 103, 11, 16, 17, 2, 3, 34, 4, 8, 95
- Молодижна 105, 107, 111, 111A, 113, 1
Также с 9 до 17 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Зирне. Они охватят следующие улицы:
- Зирненська — 14, 24, 24/287
- Барвинкова — 12, 15, 19
- Березнивська — 1, 2, 3, 4, 6, 12
- Билкивська — 1, 10, 11, 12, 15, 18, 1В/1, 1в, 2, 2-а-2, 20, 2А, 2а, 2б, 2м, 3, 3д, 38, 4, 41, 5, 6, 8
- Бильчанська — 7
- Вышнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43
- Вышневый пров. — 1, 3, 8
- Депутатська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
- Зарична — 5
- Затышна — 1, 2, 3, 5, 7
- Зелена — 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, ТП-581
- Зирне — 5, 6А, 31, КОВБ ЦЕХ, ТП-609
- Каштановый — все дома
- Левадна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 12А
- Лугова — 6, 8, 10, 13
- Мальовныча — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 18
- Медова — 7
- Незалежна — 8, 12, 16Б, 24
- Незалежный пров. — 1, 3, 4
- Незалежности — 2, 16А
- Осиння — 2, 4, 6, 13
- Очеретянка — 1, 2, 6, 6А, 6Н, 7, 9, 11А, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 35, 35А, 4, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 59
- П.Малынського — 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14
- Паркова — 1, 2, 4, 7, 9, 11
- Польова — 1, 1а
- Райдужна — 1, 2, 5, 6, 9, 18
- Спортывна — 6, 8, 13, 14, 22, 24Б
- Тыха — все дома
- Тополева — 1, 2, 2а, 11
- Хутир Зирненська — 5, 6, 8А
- Юности — 4, 6, 9
- Юнисть — 8, 11
