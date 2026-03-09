Графики отключения света в Ровенской области на 10 марта связаны с обслуживанием сетей.

Графики отключения света в Ровенской области на 10 марта запланированы из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Обнародован детальный перечень адресов, где будут проводиться технические и профилактические работы. Графики отключения света в Ровенской области на 10 марта связаны с обслуживанием сетей, модернизацией оборудования и другими мерами, направленными на повышение надежности и стабильности электроснабжения.

С 9 до 17 часов исчез свет в населенном пункте Шубкив. Электричества не будет в домах, расположенных по адресам:

1 Травня 10, 12, 16, 29, 3, 33, 35

Грушевського 1, 10, 12, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9, 9А

Шевченка 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 59-А, 6, 7, 8

С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения в населенном пункте Березне. Электричество полностью будет отсутствовать на улице Андриивська.

Кроме этого обесточат Зарыцьк. Ограничения будут продолжаться с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Вышнева 10, 12, 2, 4, 6, 7

Лисова 102, 103, 11, 16, 17, 2, 3, 34, 4, 8, 95

Молодижна 105, 107, 111, 111A, 113, 1

Также с 9 до 17 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Зирне. Они охватят следующие улицы:

Зирненська — 14, 24, 24/287

Барвинкова — 12, 15, 19

Березнивська — 1, 2, 3, 4, 6, 12

Билкивська — 1, 10, 11, 12, 15, 18, 1В/1, 1в, 2, 2-а-2, 20, 2А, 2а, 2б, 2м, 3, 3д, 38, 4, 41, 5, 6, 8

Бильчанська — 7

Вышнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43

Вышневый пров. — 1, 3, 8

Депутатська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Зарична — 5

Затышна — 1, 2, 3, 5, 7

Зелена — 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, ТП-581

Зирне — 5, 6А, 31, КОВБ ЦЕХ, ТП-609

Каштановый — все дома

Левадна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 12А

Лугова — 6, 8, 10, 13

Мальовныча — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 18

Медова — 7

Незалежна — 8, 12, 16Б, 24

Незалежный пров. — 1, 3, 4

Незалежности — 2, 16А

Осиння — 2, 4, 6, 13

Очеретянка — 1, 2, 6, 6А, 6Н, 7, 9, 11А, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 35, 35А, 4, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 59

П.Малынського — 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14

Паркова — 1, 2, 4, 7, 9, 11

Польова — 1, 1а

Райдужна — 1, 2, 5, 6, 9, 18

Спортывна — 6, 8, 13, 14, 22, 24Б

Тыха — все дома

Тополева — 1, 2, 2а, 11

Хутир Зирненська — 5, 6, 8А

Юности — 4, 6, 9

Юнисть — 8, 11

