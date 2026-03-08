Подорожание проезда в Ивано-Франковской области вызвало активное обсуждение среди жителей одной из общин.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области стало темой совещания в Калушском городском совете, сообщает Politeka.

Во время встречи старосты Сивко-Калушского старостинского округа и исполняющего обязанности старосты села Голынь Василий Тимчишин заявил, что его не предупредили о подорожании проезда в Ивано-Франковской области.

По его словам, сейчас не определено зонирование, а стоимость поездки выросла настолько, что иногда выгоднее воспользоваться собственным автомобилем.

Он привел конкретный пример. Расстояние от автостанции до микрорайона Шахта составляет около 7 км. Ранее билет на этом направлении стоил 24 гривны, теперь цена поднялась до 31 гривны.

Такие изменения вызвали волну недовольства в социальных сетях. Люди жалуются на регулярное повышение тарифов и неудовлетворительное состояние курсирующих в сел автобусов.

Некоторые жители подчеркивают, что по городу стоимость билета росла постепенно, в то время как на пригородных маршрутах тарифы пересматриваются чаще.

Отдельно обсуждается ситуация с поездками в Пийл в Ивано-Франковской области, где проезд также подорожал на 4 гривны.

Жители отмечают, что принадлежат Калушской ОТГ и считают микрорайон Шахта частью города, поэтому ожидают такого же транспортного обеспечения, как в районах Хотинь, Загорья или Подгорки.

Кроме пригородных маршрутов, изменения коснулись и междугороднего сообщения. Билет из Калуша в Ивано-Франковск подорожал на 2 гривны и теперь стоит 95 гривен.

В ходе совещания городской голова Андрей Найда объяснил, что тариф устанавливает сам перевозчик. Заместитель городского головы Богдан Белецкий уточнил, что в настоящее время договоры заключены между перевозчиком и администрацией автостанции.

