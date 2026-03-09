Новая система оплаты за проезд в Виннице делает передвижение по городу проще и быстрее.

В Виннице введена новая система оплаты за проезд, которая работает через цветные QR-коды и постепенно появляется во всех видах общественного транспорта, сообщает Politeka.

Об изменениях сообщили в местной транспортной компании.

Коды от ПриватБанка выделены желтым, а от monobank – розовым. В то же время пассажиры могут оплачивать поездки по карточкам любого банка.

Согласно рекомендациям компании, пользователям нужно выбрать свой банк, отсканировать QR-код и подтвердить транзакцию в приложении. После этого на экране смартфона отображается электронный билет с таймером действия 60 минут.

Через приложение «Приват24» пассажиры сканируют код, выбирают количество билетов и карту для оплаты, а затем нажимают «Купить». Билет находится в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

Если покупка производится через камеру смартфона, страница открывается в браузере. Там нужно выбрать «Проезд», количество билетов и способ оплаты: Google Pay, Apple Pay или карту. Для пользователей monobank процесс упрощен: достаточно сканировать QR, нажать «Подтвердить» и билет появляется в браузере для проверки.

Билет мгновенно отображается на экране. Для подтверждения подлинности система использует геолокацию. Каждый электронный билет действует 60 минут и включает в себя бортовой номер транспорта, обеспечивающий контроль поездок без бумажных документов.

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Виннице делает передвижение по городу проще и быстрее, уменьшая время на покупку билетов и минимизируя контакт с наличными.

