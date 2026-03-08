Возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей, поэтому составлены графики отключения света на неделю с 9 по 15 марта в Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 9 по 15 марта охватят ряд населенных пунктов из-за плановых работ в энергосистеме, пишет Politeka.net.

Об этом предупредил Шполянский филиал «Черкассыоблэнерго».

Плановые работы производятся с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Жителей просят заблаговременно подготовиться к графику отключения света в Черкасской области на неделю с 9 по 15 марта, спланировать использование электроприборов и учесть указанную информацию по повседневным делам. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

09.03. 2026 года с 08:00 до 17:00 перерывы в электроснабжении ожидаются сразу в нескольких населенных пунктах:

с. Журавка ул. Краевыдна, Вышнева

с. Топыльна ул. Кобзаря

10.03.2026 года в период с 08:00 до 17:00 электроэнергию будут временно выключать в ряде домов по определенным адресам:

г. Шпола ул. Корольова, Скрынныкивська, Грушевського, Франка

с. Сердегивка все село / кафе «Викинг»

с. Надточаивка ул. Лыса Гора, Железнякова, Центральна, Рябцивка, Шевченка / Надточаивська початкова школа, помещение бывшего старостата, магазины в центре, хозяйство

с. Лебедин ул. Перемогы

11.03.2026 года с 08:00 до 17:00 плановые обесточивания коснутся домов в нескольких населенных пунктах общины, где также будут проводить необходимые работы на электросетях:

с. Бурты ул. Мыру

с. Лебедын вул. Перемогы

с. Капустыне ул. Т.Г. Шевченка, Новошкильна, Левадна, Садова, Н.Д. Чекмак

г. Шпола ул. Макаренка, Сергия Рошынського, Зелена

13.03.2026 года в некоторых населенных пунктах общины отключения света запланированы с 08:00 до 16:00:

с. Марянивка ул. Центральна, Сыгнаивська

г. Шпола, ул. Хмельныцького, Холодноярська, Соборная, 35, 37, 39, Рождественская/нотариус, магазины «Эпицентр», «Оптика», «Декор HOME», парикмахерская, магазин «Продукты».

