Рекомендуем следить за актуальными графиками отключения света в Одесской области на неделю с 9 по 15 марта.

Графики отключения света в Одесской области на неделю с 9 по 15 марта будут действовать из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

ДТЭК «Одеські електромережі» сделали подробный график отключения света в Одесской области на неделю с 9 по 15 марта, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

09.03.2026 года с 8.00 до 17.00 будет отключение электроэнергии будет продолжаться в населенном пункте Беляевка. Они будут действовать по следующим адресам:

Костина, просп. Незалежности, 1-а Днистровська, 3-я Днистровська, 4-та Днистровська, 5-та Днистровська, 6-та Днистровська, 7 квитня, 7-ма Днистровська, Балкивська, Вышнева, Героив Громады, Отамана Головатого.

Также с 8 до 19 часов будут выключать свет в селе Ясенове Друге. Ограничения будут продолжаться на улицах: Героив Украины и Степова.

10.03.2026 года с 8 до 17 часов в Беляивке снова будут выключать электричество. Света не будет на улицах:

1-а Днистровська, 2-а Днистровська, 3-я Днистровська, 4-та Днистровська, 5-та Днистровська, 6-та Днистровська, 7-ма Днистровська, 7 квітня, Балкивська, Вышнева, Героив Громады, Отамана Головатого, Европейська, Зеленый Хутир, Канатна, Кыивська, Кипенка, Козацька, Космонавтив, Костина, Кравченка, Мала Хутирська, Мыколаивська, Ныжня, Одеська, Перемогы, Покровська, СК ЗХ Средня, Пищана, Яськивська, Пляжна, Прыднистровська, Свободы, Слобидська, Соборна, Сонячна, Спортывна, Степова, Тиныста, Травнева, Леси Украинкы, Успенська, Харкивська, Богдана Хмельныцького, Хутирська, Шевченка, Шкильна, пров. 1-й Балкивськый, пров. 1-й Ныжний, пров. 1-й Соборный, пров. 1-й Успенськый, пров. 2-й Соборный, пров. 1-й Шевченка, пров. 2-й Ныжний, пров. 2-й Успенськый, пров. 2-й Шевченка, пров. 3-й Ныжний, пров. Европейськый.

