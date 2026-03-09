Подорожание продуктов в Харькове в марте 2026 стало заметным для обычных потребителей, которые видят все большие расходы в супермаркетах.

Подорожание продуктов в Харькове фиксируется в нескольких категориях товаров, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина, подорожание продуктов в Харькове видно по средней стоимости ряда популярных товаров.

В частности, средний ценник на масло Крестьянское 72,5% в фасовке 200 г составляет 110,52 грн. Сейчас в Auchan этот продукт стоит 106,90 грн.

Для сравнения, в феврале 2026 среднемесячная цена на масло Крестьянское 72,5% 200 гр составляла 104,47 грн. Тогда у Auchan оно стоило 103,35 грн, у Metro 105,94 грн, а у Megamarket 104,11 грн.

Выросла и стоимость мясной продукции. Средняя стоимость на курятину Наша рябая бедро 1 кг сейчас составляет 190,33 грн. В Metro по состоянию на сейчас этот товар продается по 201,66 грн, тогда как у Novus его стоимость составляет 179,00 грн.

В феврале 2026 года средний ценник на курятину Наша рябая бедро 1 кг был 176,86 грн. У Metro он составлял 177,98 грн, у Auchan 170,57 грн, а у Novus 182,04 грн.

Также отмечены изменения в сегменте консервов. Средняя цена на кукурузу Верес 340 гр составляет 59,92 грн. В январе 2026 среднемесячная цена на кукурузу Верес 340 гр составляла 58,05 грн.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Харькове обусловлено рядом факторов. Среди них война, влияющая на сокращение производства из-за уменьшения поголовья скота и птицы.

Значительную роль играет и логистика. Добавляются и энергетические трудности, поскольку перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы.

