Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году началась в рамках социальной программы поддержки пожилых граждан и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Проект реализуют в Харькове и в Изюме.

Инициатива направлена ​​на восстановление поврежденного жилья и обеспечение базовых потребностей жителей, пострадавших от обстрелов или длительное время находившихся в опасных условиях.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрен ремонт дверей, окон, кровли, а также восстановление стен и потолков. Перечень работ определяется после технического осмотра каждого помещения специалистами.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривается отдельно, даже если не хватает части документов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, подтверждение права собственности и справки о доходах. Консультанты сопровождают заявителей при оформлении и разъясняют процедуру.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких людей пожилого возраста и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту, с организацией повседневных дел и базовыми потребностями.

Координаторы отмечают, что Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области внедряется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей.

Своевременная подача пакета документов позволяет ускорить рассмотрение обращения и получить необходимую поддержку для безопасного проживания.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс