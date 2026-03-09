Жителям региона обнародовали обновленные графики отключений электроэнергии на 10 марта в Полтавской области.

В Полтавской области 10 марта запланированы временные отключения света из-за проведения важных ремонтных и профилактических работ на сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин, ссылаясь на данные «Полтаваобленерго».

Жителям региона обнародовали обновленные графики отключений электроэнергии на 10 марта в Полтавской области, чтобы они могли заранее спланировать свои дела и учесть возможные временные перебои в поставках света.

С 8 до 17 часов для выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения электричество будут выключаться в селе Стари Санжары. Ограничения охватят следующие улицы:

Андрия Геращенка (б. 8, 10, 12),

пров.Вузькый (б. 1, 2, 3, 4, 5),

Катерыны Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Мыколы Середы (б. 1, 15),

пров.Решетныка (б. 1),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109),

Феофила Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21).

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, не будет света в следующих населенных пунктах:

с.Баливка улицы:

Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лисовый (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармийська (б. 15),

Ювилейна (б. 6)

с.Висычи улицы:

пров.Дачный (б. 1, 3, 5),

пров.Зеленый (б. 1, 2),

пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковый (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювилейна (б. 8),

пров.Ювилейный (б. 6)

