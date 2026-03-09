В Полтавской области 10 марта запланированы временные отключения света из-за проведения важных ремонтных и профилактических работ на сетях, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили несколько территориальных общин, ссылаясь на данные «Полтаваобленерго».
Жителям региона обнародовали обновленные графики отключений электроэнергии на 10 марта в Полтавской области, чтобы они могли заранее спланировать свои дела и учесть возможные временные перебои в поставках света.
С 8 до 17 часов для выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения электричество будут выключаться в селе Стари Санжары. Ограничения охватят следующие улицы:
- Андрия Геращенка (б. 8, 10, 12),
- пров.Вузькый (б. 1, 2, 3, 4, 5),
- Катерыны Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),
- пров.Мыколы Середы (б. 1, 15),
- пров.Решетныка (б. 1),
- Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109),
- Феофила Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21).
С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, не будет света в следующих населенных пунктах:
с.Баливка улицы:
- Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
- Жовтнева (б. 14, 29),
- пров.Лисовый (б. 2, 4, 14),
- Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
- Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),
- пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
- Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
- пров.Тараса Шевченка (б. 7),
- Червоноармийська (б. 15),
- Ювилейна (б. 6)
с.Висычи улицы:
- пров.Дачный (б. 1, 3, 5),
- пров.Зеленый (б. 1, 2),
- пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- Ставкова (б. 3),
- пров.Ставковый (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювилейна (б. 8),
- пров.Ювилейный (б. 6)
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.