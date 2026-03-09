Графики отключения света в Кировоградской области на 10 марта охватят часть региона из-за плановых работ в сетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Советуем заранее проверить перечень населенных пунктов Кировоградской области, где 10 марта запланированы графики отключения света, и учесть возможные перебои при планировании ежедневных дел во избежание неудобств.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях временные отключения электроэнергии запланированы в нескольких населённых пунктах. В селе Бережынка электроснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 19:00 по указанным адресам:

Героив Украины — 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151-162, 164А, 165-168, 170-173, 175-190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210

Нова — 1а, 3, 7-10, 15, 17, 20-21, 31, 33, 36, 39, 47-49, 53, 57-58, 74, 76-77

Затышна — 18, 35, 45, 107

Озерна — 1, 1а, 2-3, 9, 11, 13

Вышнева — 42, 45, 50, 55, 57

Сонячный пров. — 2-5, 7, 9, 9а, 10-12, 15-17, 19-21, 23-26, 28, 33, 35, 37, 39-41, 43-44, 47, 50, 52-54, 59, 61-63, 80

Набережна — 1-12, 14-18, 20-23, 25-28, 32, 34, 36-37

В Макове свет будут выключать с 9:00 до 16:00 на отдельных улицах, перечень которых определен в графике:

Архитектурна — 1-2, 4-6, 40-41

Весняна — 6

Степова — 2, 4-5, 6а, 7-8, 10, 12, 14-15, 15а, 16-18, 17а, 20-21, 23, 27, 31-32

В селе Верхивци плановые обесточения продлятся с 9:00 до 17:00 и охватят конкретные дома:

Дачна — 1-2, 4, 6-9

Зелена — 8, 10, 16, 24

В Гутныцька электроснабжение временно прекратят с 9:00 до 17:00 на ряде улиц.

Лисова — 1-4, 6-8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партызанив Украины — 5-6, 9, 13

Центральна — 1, 3-14, 19, 22-23, 25-26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

