Графики отключения света в Винницкой области на 10 марта охватят лишь некоторые населённые пункты региона, сообщает Politeka.net.
Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».
Энергетики проведут профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в сетях. В этой связи на 10 марта установлены почасовые графики отключения света в Винницкой области, которые позволят жителям заранее планировать свои дела.
С 12:00 до 17:30 часов электричество выключат в населенном пункте Иванивка. Обесточивание охватят следующие улицы:
- Кушнира: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 38, 40, 41
- Польова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 1117
- Шевченка: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 25
- Украинська: 1, 2, 2/1, 2Б, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56
- переулок 1-й Украинськый: 1, 2, 3, 7
- переулок 2-й Украинськый: 1
- переулок 3-й Украинськый: 1, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10
- переулок Кушнира: 1, 3, 4, 5, 6
- переулок Ю. Лисового: 5
С 9 до 16 часов будут дополнительно выключать электричество в населенном пункте Станиславчык по следующим адресам:
- Закрынычна: 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 40;
- Молодижна: 3, 4, 6, 7, 9.
С 9 до 16 часов будут выключать электричество из-за плановых работ в сетях населенного пункта Будьки. Обесточат дома, расположенные по адресам:
- Б.Хмельныцького: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32;
- Жовтнева: 1, 4, 5;
- И.Богуна: 14, 28, 29;
- Исторычна: 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504;
- И.Франка: 3;
- Котовського: 2;
- Ланова: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25;
- Ленина: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22;
- Лисова: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- Л.Украинкы: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
- Мыру: 2;
- Перемогы: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- Пидлисна: 1;
- Пролетарська: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
- Проризна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11;
- Садова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- Урожайна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Центральна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 49, 50, 51, 61, 64;
- Шевченка: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
