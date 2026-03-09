В связи с плановыми работами на 10 марта установлены погодные графики отключения света в Винницкой области.

Графики отключения света в Винницкой области на 10 марта охватят лишь некоторые населённые пункты региона, сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики проведут профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в сетях. В этой связи на 10 марта установлены почасовые графики отключения света в Винницкой области, которые позволят жителям заранее планировать свои дела.

С 12:00 до 17:30 часов электричество выключат в населенном пункте Иванивка. Обесточивание охватят следующие улицы:

Кушнира: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 38, 40, 41

Польова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 1117

Шевченка: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 25

Украинська: 1, 2, 2/1, 2Б, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56

переулок 1-й Украинськый: 1, 2, 3, 7

переулок 2-й Украинськый: 1

переулок 3-й Украинськый: 1, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10

переулок Кушнира: 1, 3, 4, 5, 6

переулок Ю. Лисового: 5

С 9 до 16 часов будут дополнительно выключать электричество в населенном пункте Станиславчык по следующим адресам:

Закрынычна: 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 40;

Молодижна: 3, 4, 6, 7, 9.

С 9 до 16 часов будут выключать электричество из-за плановых работ в сетях населенного пункта Будьки. Обесточат дома, расположенные по адресам:

Б.Хмельныцького: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32;

Жовтнева: 1, 4, 5;

И.Богуна: 14, 28, 29;

Исторычна: 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504;

И.Франка: 3;

Котовського: 2;

Ланова: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25;

Ленина: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22;

Лисова: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

Л.Украинкы: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Мыру: 2;

Перемогы: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

Пидлисна: 1;

Пролетарська: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Проризна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11;

Садова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Урожайна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Центральна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 49, 50, 51, 61, 64;

Шевченка: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

