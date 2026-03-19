Работа для пенсионеров в Одесской области остается актуальной темой, ведь на рынке труда появляются предложения, где опытные работники могут обрести полноценную занятость.

Работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​разными вакансиями, которые работодатели размещают на сайте Work.ua, сообщает Politeka.

Среди предложений работы для пенсионеров в Одесской области можно найти как физический труд, так и вакансии в сфере логистики или продаж.

При этом уровень оплаты зависит от сложности обязанностей, опыта и графика. Одной из вакансий должность грузчика в сети супермаркетов «Сільпо».

Работодатель отмечает, что работник должен заниматься разгрузкой товара, помогать доставлять продукцию в торговый зал и следить за порядком на складе.

В компании ищут выносливых и ответственных людей, готовых работать в команде и придерживаться рабочего темпа.

В то же время работодатель обещает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, помощь при адаптации и возможности для профессионального развития.

Еще одна работа для пенсоинеров в Одесской области – водитель-экспедитор. По информации из объявления, работодатель ищет кандидата с водительскими категориями В и С.

Основной задачей будет доставка продуктов питания по Одессе и региону. График предусматривает пятидневную неделю. Заработная плата может составлять от 35000 до 40000 грн.

Одной из самых оплачиваемых вакансий в перечне стало предложение менеджера по продажам новостроек в компании Юриспрудент, АН. Работодатель предлагает заработную плату от 60000 до 160000 грн.

В обязанности такого специалиста входит консультирование клиентов по объектам недвижимости с базы компании, помощь в выборе условий купли или продажи, организация показов жилья и сопровождение сделок от начала до завершения.

Также предусмотрено сотрудничество с юристами по обеспечению юридической защиты клиентов и развитие собственной клиентской базы.

