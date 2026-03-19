Робота для пенсіонерів в Одеській області залишається актуальною темою, адже на ринку праці з’являються пропозиції, де досвідчені працівники можуть знайти як підробіток, так і повноцінну зайнятість.

Робота для пенсіонерів в Одеській області представлена різними вакансіями, які роботодавці розміщують на сайті Work.ua, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій роботи для пенсіонерів в Одеській області можна знайти як фізичну працю, так і вакансії у сфері логістики чи продажів.

При цьому рівень оплати залежить від складності обов’язків, досвіду працівника та графіка. Однією з вакансій є посада вантажника у мережі супермаркетів «Сільпо».

Роботодавець зазначає, що працівник має займатися розвантаженням товару, допомагати доставляти продукцію до торгового залу та стежити за порядком на складі.

У компанії шукають витривалих і відповідальних людей, які готові працювати у команді та дотримуватися робочого темпу.

Натомість роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, допомогу під час адаптації та можливості для професійного розвитку.

Ще одна робота для пенсоінерів в Одеській області - водій-експедитор. За інформацією з оголошення, роботодавець шукає кандидата з водійськими категоріями В та С.

Основним завданням буде доставка продуктів харчування по м.Одесi та регіону. Графік передбачає п’ятиденний тиждень. Заробітна плата може становити від 35 000 до 40 000 грн.

Однією з найбільш оплачуваних вакансій у переліку стала пропозиція менеджера з продажу новобудов у компанії Юриспрудент, АН. Роботодавець пропонує заробітну плату від 60 000 до 160 000 грн.

До обов’язків такого спеціаліста входить консультування клієнтів щодо об’єктів нерухомості з бази компанії, допомога у виборі умов купівлі або продажу, організація показів житла та супровід угод від початку до завершення.

Також передбачена співпраця з юристами для забезпечення юридичного захисту клієнтів і розвиток власної клієнтської бази.

