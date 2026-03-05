Новый график движения транспорта в Одессе обнародован для будней, чтобы пассажиры могли удобно планировать поездки в городе.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает работу социальных автобусных маршрутов, курсирующих по схемам троллейбусных линий №3, №8, №9 и №10к, сообщает Politeka.

О новом графике движения транспорта в Одессе проинформировали в пресс-службе городского совета.

Эти маршруты призваны обеспечить сообщение между разными районами города и дать возможность пассажирам пересаживаться на другие виды общественного транспорта без лишних задержек.

По информации городского совета, новый график движения в Одессе носит информационный характер и не учитывает возможные изменения из-за дорожных условий, задержек или технических неполадок автобусов.

По маршруту №3 (троллейбус) "ст. Залог I – Парк Шевченко" отправление от ст. Залог I происходит в 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 17:10 19:10.

От Парка Шевченко автобусы трогаются в 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17:10. и 19:50.

Маршрут №8 (троллейбус) "Суперфосфатный завод - Железнодорожный вокзал" отправляется от Суперфосфатного завода в 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:30 15:50, 16:30, 17:15, 17:55, 18:40 и 19:25.

А от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь) - в 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 1 19:15 и 20:00.

На маршруте №9 "ул. Инглеге – ул. Ришельевская" отправление от ул. Инглее происходит с 06:30 до 19:06 с интервалом 12 минут, а от ул. Ришельевской – с 07:15 до 20:00 с подобным интервалом.

Маршрут №10к "Пересыпский мост – ул. Ришельевская" предусматривает отправление от Пересыпского моста в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:00, 1 Ришельевской в ​​07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 18:30.

