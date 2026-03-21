В столице началась гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве, которая предусматривает бесплатные горячие обеды и напитки для людей преклонных лет, переселенцев и граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сообщает Politeka.

Инициативу организовала благотворительная организация «Пища жизни».

Волонтеры готовят блюда с соблюдением санитарных требований и правил безопасности. Меню включает в себя вегетарианские и веганские позиции, которые обеспечивают питательность и учитывают потребности старших посетителей.

Раздача происходит трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Основные точки выдачи работают в парке «Радуга» по улице Мечты в 13:30, по адресу Новомостицкая, 2-го в 14:00, а также на Нижнем Валу, 23 в 15:30. Получить горячий обед могут как жители столицы, так и люди, переехавшие из пострадавших регионов.

Организаторы призывают сообщать об инициативе знакомых и соседей, чтобы больше людей узнали о возможности получить поддержку. Во время встреч добровольцы также общаются с посетителями, дают советы по бытовым вопросам и здоровому образу жизни.

Благодаря регулярной работе пунктов гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет пожилым людям получать питательную пищу, экономить средства и поддерживать социальные контакты.

Жителям советуют заранее проверять график локаций, чтобы выбрать удобное время и избежать очередей. Проект работает постоянно и остается открытым для новых участников.

Волонтеры подчеркивают, что инициатива будет продолжаться, поэтому пожилые люди могут обращаться к пунктам выдачи регулярно.

Представители инициативы подчеркивают, что программа открыта для всех, кто нуждается в поддержке и горячем питании.

