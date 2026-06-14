Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области становится частью более широкой тенденции пересмотра стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области готовится в Кривом Роге, где водоканал объявил о намерении пересмотреть стоимость водоснабжения и водоотвода, сообщает Politeka.net.

Коммунальное предприятие «Кривбассводоканал» подало в городской исполком расчеты по новому тарифу, который, по предварительным данным, может начать действовать с 1 июня 2026 года. Примерная стоимость одного кубометра воды вместе с отводом стоков составит около 81 гривны.

Это означает рост почти в 2,6 раз по сравнению с действующим уровнем. В предприятии объясняют, что пересмотр связан со значительным увеличением затрат на обеспечение стабильной работы системы водоснабжения.

Речь идет о сложной инфраструктуре крупного промышленного города: насосные станции, очистные сооружения и протяженные сети непрерывно работающих трубопроводов. Значительную часть затрат формирует электроэнергия, которая составляет около половины себестоимости услуг.

Разница с предыдущими годами существенна: действующий сейчас тариф был утвержден еще в конце 2021 года, когда цена электроэнергии для предприятия была почти втрое ниже. С этого времени расходы на энергоресурсы выросли до уровня около 10 грн за кВт·ч.

В контексте общих изменений повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области становится частью более широкой тенденции пересмотра стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе, где предприятия вынуждены корректировать расчеты из-за роста себестоимости.

В «Кривбассводоканале» отмечают, что без обновления тарифа стабильное водоснабжение города может оказаться под риском, поскольку действующие расценки уже не покрывают фактических затрат на производство и транспортировку воды.

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